Діагнози Путіна та прогнози про закінчення війни: що пишуть іноземні ЗМІ

У четвер, 17 березня, американський президент Джо Байден назвав російського голову Володимира Путіна “чистим головорізом” та “кривавим диктатором”, який веде аморальну війну проти України.

За день до цього Байден вперше назвав Путіна військовим злочинцем.

Це – досить жорстка риторика, яка стрімко змінюється в гірший бік із кожним новим днем ​​агресивних військових дій, на які пішов Кремль із 24 лютого.

Багато іноземних ЗМІ, як і президент США, починають ставитися до Володимира Путіна з дедалі більшим негативом. Так, зокрема, з’являються повідомлення про те, що російський глава може бути хворий – деякі журналісти не вірять, що людина в здоровому глузді змогла б піти на такі жорстокі дії, які можна спостерігати в українських містах та регіонах: Маріуполі, Київській області, Харкові, Чернігові та інших.

Про те, що саме пишуть західні ЗМІ про “діагнози” Путіна, які їх прогнози про закінчення війни та загалом наступні кілька тижнів – читайте у матеріалі Фактів ICTV

Esquire про теорію про рак Путіна та лікування стероїдами

Доктор Кеннет Деклева, який займається дослідженням психології світових лідерів, повідомив у своєму інтерв’ю, що як практикуючий клініцист він бачив сотні пацієнтів, які приймали стероїди для лікування різних захворювань.

Він уточнив, що стероїдний психоз або манію при цьому він спостерігав лише двічі за 30 років практики.

– Це трапляється вкрай рідко. Якби було щось подібне, ви побачили б більше поведінкових доказів, – уточнив він.

Лікар закликав з обережністю ставитися до аргументів про те, що Путін може бути хворий через видиму зовні набряклість, а також дратівливість і нервову поведінку.

За його словами, для таких “діагнозів” немає жодних достовірних фактів: обличчя російського лідера могло трохи опухнути через те, що він проводив багато часу на самоті через пандемію коронавірусу, менше тренувався і рухався.

Деклева нагадав, що багато людей набрали 15 чи 20 фунтів за час пандемії. Крім того, причиною набряклості можуть бути ін’єкції ботоксу.

– Можуть бути інші причини. Можливо, він просто не такий здоровий, менше тренується… Насправді він не так часто буває у Кремлі, як повідомляють ЗМІ. Можливо, це просто поєднання старіння, ізоляції та малорухливого способу життя, – оцінив лікар.

Відповідаючи на запитання про те, як можуть розвиватися події у війні Росії проти України, він підкреслив, що наступні кілька тижнів будуть для українського народу дуже складними – як і для країн Заходу, однак є приводи для “обережного оптимізму”.

На думку Деклева, однією з речей, яка може спрацювати для завершення війни, тоді як обидві сторони стоять на жорстких позиціях і не готові йти на поступки – запрошення міжнародного посередника.

У зв’язку з цим він нагадав про кейс Косово у 1999 році.

– Тоді запросили дуже досвідченого колишнього міністра закордонних справ Фінляндії, Мартті Ахтісаарі, лауреата Нобелівської премії миру – він відіграв ключову роль у вирішенні 87-денної війни у ​​Косові. Участь міжнародного посередника, якому довіряють усі сторони, ймовірно, була б правильним кроком, – вважає він.

ВВС про прогнози майбутнього для України та Росії

Британський експерт з історії Росії Орландо Файджес наголосив, що не любить “спекулювати” про те, що буде далі, але вже можна зробити прогноз про те, що починаючи з дня, коли РФ здійснила своє вторгнення 24 лютого, вона “втратила позитивні варіанти розвитку подій для себе та російського режиму”.

– Я вірю, що це лише питання часу – коли російський режим упаде. Швидше за все це відбудеться завдяки внутрішнім елітам із правлячої верхівки. Інша справа – як довго українці зможуть боротися, допоки тиск дасть результат, – сказав він.

Файджес повідомив, що його страх полягає в тому, що якщо після перемоги у війні з Росією нічого не зробити для “депутинізації” російського суспільства, для того щоб росіяни подолали пропаганду, якою їх годували, будь-який уряд, який прийде на зміну нинішньому, стане “Путіним номер два”, якщо не гірше того.

The Atlantic про “провалені” очікування Заходу від російської армії

У виданні наголошують, що “хвалена” російська армія виявилася порожньою силою, чиї основні навички, за їхніми спостереженнями, полягають у “залякуванні власних призовників та вбивстві іноземних мирних жителів”.

– Російські ВПС не виправдали навіть найскромніших очікувань; можливо, російським пілотам варто було витратити більше часу на підготовку та польоти, а не на химерні маневри на закордонних авіашоу, – йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що після провалу “бліцкригу” Путін не довіряє навіть своїм власним службам безпеки і, мабуть, займається чисткою деяких своїх головних шпигунів.

У той же час, як зазначається, люди в Росії виходять на вулиці, спонукаючи режим заарештовувати тисячі громадян.

– Російська економіка перебуває у глибокій заморозці і, ймовірно, залишиться в ній на довгі роки, – прогнозують у статті.

CNN про “сталінську промову” Путіна: все йде не за планом

ЗМІ підкреслило, що “підбурювальна сталінська промова”, в якій Володимир Путін назвав росіян, які виступають проти війни, “зрадниками”, ознаменувала собою зміну тону та ознаку того, що не все йде за планом.

Журналісти з посиланням на коментарі експертів повідомляють, що глава РФ, зіткнувшись із невдачею у захопленні України, може зробити “мстивий маневр” у Росії і буде жорсткіше, ніж будь-коли, розправлятися з будь-якими проявами інакодумства.

За словами експертів, Путін, який має незмінно високий рейтинг у Росії, тепер вдається до стратегії залякування, щоб утримати громадян Росії на своєму боці.

– Його промова похмуро натякнула на те, що ті росіяни, які не стали на його бік, стали, по суті, зрадниками – страшні слова в країні, де масові політичні репресії та система ГУЛАГу все ще живі у пам’яті, – пишуть у матеріалі.

Старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Елізабет Броу заявила виданню, що промова Путіна свідчить також про те, наскільки ізольованим став глава Кремля.

– Увесь його світ у його голові, – вважає Брау.

Вона пояснила, що Путін інтенсивно ізолювався ще під час пандемії, і тепер він став ще більше відрізаним від суспільства, оскільки західні санкції б’ють по російській економіці.

Брау уточнила, що Володимир Путін, ймовірно, був здивований і обурений тим, як далеко Захід зайшов із санкціями, і тепер стурбований негативною реакцією, яка, ймовірно, незабаром піде від росіян.

– Це своєрідне приниження для країни, в якій зараз закривається McDonald’s, коли росіяни стікаються до IKEA, щоб купити все до останньої доступної речі, перш ніж вона покине країну, – це принизливо і, звичайно, досить страшно. Ви подумайте про потенційну реакцію російської громадськості, коли ці споживчі товари перестануть бути доступними, – сказала вона.

Брау підкреслила також, що застій у пересуванні російських військ, ймовірно, став результатом того, що Росія продумувала наступні кроки у війні проти України.

– Росія явно розраховувала на швидкий та рішучий успіх, якого не сталося. Їм протистоять згуртованіші, краще підготовлені українські війська, ніж Росія могла собі уявити. Тому вони перейшли до плану Б – жорстокої війни, але Україна твердо стоїть на своєму. Вони відвойовують міста, вони нещодавно звільнили місцевого мера, якого взяли в полон. Тож якщо це не спрацює, яким буде план С? – наголосила вона.

The Wall Street Journal про невпевненість США у цій боротьбі

Журналісти наголошують: моральне засудження Росії президентом Байденом похвальне, і він добре координує свої дії із союзниками. Проте весь час із 24 лютого Конгрес, союзники та громадська думка мали підштовхнути главу США до подальших дій.

– США не змогли стримати Путіна, просто погрожуючи санкціями, а потім запровадили санкції лише поступово після вторгнення. Байден чинив опір забороні на імпорт російської нафти, чинив опір торговим обмеженням, і його доводилося підштовхувати до постачання більшої кількості зброї. Наче Байден настільки побоюється провокувати Путіна, що боїться того, що може статися, якщо Україна виграє війну, – зазначили у виданні.

Журналісти наголошують: наслідки для США будуть набагато жахливішими, якщо Володимир Путін завоює Україну. Його війська стоятимуть на кордоні з НАТО, і він покаже світові, що може вторгатися до країн, коли захоче, незважаючи на глобальну опозицію.

– Його амбіції не зупиняться на досягнутому, – йдеться у статті.

ЗМІ також процитувало слова Володимира Зеленського, який назвав Байдена лідером американської нації та побажав йому стати світовим лідером.

– Містер Байден хотів бути Рузвельтом, але світові потрібно, щоб він був Гаррі Труменом на зорі холодної війни, – резюмували журналісти.

Фото: коллаж Фактов ICTV

Джерело: CNN, Esquire, BBC, The Atlantic, The Wall Street Journal