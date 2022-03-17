Отказ от НАТО и введение миротворцев ООН: Климкин рассказал о последствиях

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил, нужно ли Украине отказываться от вступления в НАТО и соглашаться на введение миротворцев ООН на наши территории.

Он подчеркнул, что основная проблема состоит в том, что Украине необходимы гарантии безопасности на сегодня и на завтра, и для этого нужно подписать специальное соглашение, так как “сегодня мы не являемся членом НАТО и завтра, к сожалению, также им не будем”.

Павел Климкин добавил, что политика и мир будут меняться очень быстро, так что мы можем планировать и другие соглашения с другими странами, теми же Британией и Польшей.

– Если будет новая конструкция по безопасности – тогда и будем таковые рассматривать. Но пока что их нет, есть Альянс, ценности которого совпадают с нашими. А потому этот Альянс является единственным, кто может помочь нам обеспечить безопасность, и к нему необходимо стремиться. Мы не должны и не будем от него отказываться, – подчеркнул экс-министр.

Климкин сообщил, что вступление в НАТО будет переходным периодом, который поможет обеспечить нашу безопасность сегодня и сейчас.

– Но мы не знаем, как в будущем изменится НАТО, сколько до вступления. Нужно обеспечить то, что нужно для вступления, и спокойно идти вперед. Друг другу это (вступление в НАТО и рассмотрение других союзов, – Ред.) никак не мешает, – сказал бывший глава МИД.

Что касается введения миротворческой миссии ООН на территорию Украины – такую идею Павел Климкин расценил как спорную.