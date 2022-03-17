Відмова від НАТО та запровадження миротворців ООН: Клімкін розповів про наслідки

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін оцінив, чи потрібно Україні відмовлятися від вступу до НАТО та погоджуватися на введення миротворців ООН на наші території.

Він наголосив, що основна проблема полягає в тому, що Україні необхідні гарантії безпеки на сьогодні й на завтра, і для цього потрібно підписати спеціальну угоду, оскільки “сьогодні ми не є членом НАТО і завтра, на жаль, також не будемо ним”.

Павло Клімкін додав, що політика і світ змінюватимуться дуже швидко, тому ми можемо планувати й інші угоди з іншими країнами, тими ж Британією та Польщею.

– Якщо буде нова конструкція з безпеки – тоді й такі розглядатимемо. Але поки їх немає, є Альянс, цінності якого збігаються з нашими. Тому Альянс є єдиним, хто може допомогти нам забезпечити безпеку, і до нього необхідно прагнути. Ми не повинні й не відмовлятимемося від нього, – підкреслив ексміністр.

Клімкін повідомив, що вступ до НАТО буде перехідним періодом, який допоможе забезпечити нашу безпеку сьогодні й зараз.

– Але ми не знаємо, як у майбутньому зміниться НАТО, скільки до вступу. Потрібно забезпечити те, що потрібно для вступу, і спокійно йти вперед. Одне одному це (вступ до НАТО та розгляд інших союзів, – Ред.) ніяк не заважає, – сказав колишній глава МЗС.

Щодо введення миротворчої місії ООН на територію України – таку ідею Павло Клімкін розцінив як спірну.