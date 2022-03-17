Відмова від НАТО та запровадження миротворців ООН: Клімкін розповів про наслідки

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін оцінив, чи потрібно Україні відмовлятися від вступу до НАТО та погоджуватися на введення миротворців ООН на наші території.
Він наголосив, що основна проблема полягає в тому, що Україні необхідні гарантії безпеки на сьогодні й на завтра, і для цього потрібно підписати спеціальну угоду, оскільки “сьогодні ми не є членом НАТО і завтра, на жаль, також не будемо ним”.
Павло Клімкін додав, що політика і світ змінюватимуться дуже швидко, тому ми можемо планувати й інші угоди з іншими країнами, тими ж Британією та Польщею.
– Якщо буде нова конструкція з безпеки – тоді й такі розглядатимемо. Але поки їх немає, є Альянс, цінності якого збігаються з нашими. Тому Альянс є єдиним, хто може допомогти нам забезпечити безпеку, і до нього необхідно прагнути. Ми не повинні й не відмовлятимемося від нього, – підкреслив ексміністр.
Клімкін повідомив, що вступ до НАТО буде перехідним періодом, який допоможе забезпечити нашу безпеку сьогодні й зараз.
– Але ми не знаємо, як у майбутньому зміниться НАТО, скільки до вступу. Потрібно забезпечити те, що потрібно для вступу, і спокійно йти вперед. Одне одному це (вступ до НАТО та розгляд інших союзів, – Ред.) ніяк не заважає, – сказав колишній глава МЗС.
Щодо введення миротворчої місії ООН на територію України – таку ідею Павло Клімкін розцінив як спірну.
– Ми можемо говорити про миротворчі контингенти для окупованих територій. Це інша справа. Але щодо наших територій – які миротворці, ми самі для себе є миротворцями. Ви маєте рацію, порушуючи це питання, оскільки дуже багато інформації про те, що Путін готує так звану миротворчу місію, до якої входитимуть російські війська, військові Лукашенка, Таджикистану. Щоб залишити їх на Півдні України та використати це як важіль, щоб зберігати окупацію України. На це не можна погоджуватися за жодних умов, оскільки це зацементує окупацію, – резюмував Клімкін.