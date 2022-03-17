Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 21 день войны
Убили Убили
103 ребенка
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Украина

Вражеские ракеты попали в учебное заведение в Харьковской области

Татьяна Забожко редактор ленты
Пожежа в Мерефі Харківської області

17 марта в 03.30 вражеские ракеты попали в одно из учебных заведений города Мерефа Харьковской области.

По предварительным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.

Глава Мерефянской общины Вениамин Ситов в комментарии СМИ подтвердил, что жертв среди гражданских нет, но располагает информацией о потерях среди военных.

Глава общины уточнил, что российскими обстрелами разрушены школа, дом культуры и повреждены дома, расположенные рядом.

В настоящее время разрушенное двухэтажное здание, где огнем охвачено 400 кв. м площади, гасят десять спасателей.

Пожежа в Мерефі Харківської області
Пожежа в Мерефі Харківської області
Пожежа в Мерефі Харківської області
Пожежа в Мерефі Харківської області
Пожежа в Мерефі Харківської області
Пожежа в Мерефі Харківської області
Вражеские ракеты попали в учебное заведение в Харьковской области / 3 фотографии

17 марта начались 22-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС, Общественное

Фото: ГСЧС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка