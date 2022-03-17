17 марта в 03.30 вражеские ракеты попали в одно из учебных заведений города Мерефа Харьковской области.
По предварительным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.
Глава Мерефянской общины Вениамин Ситов в комментарии СМИ подтвердил, что жертв среди гражданских нет, но располагает информацией о потерях среди военных.
Глава общины уточнил, что российскими обстрелами разрушены школа, дом культуры и повреждены дома, расположенные рядом.
В настоящее время разрушенное двухэтажное здание, где огнем охвачено 400 кв. м площади, гасят десять спасателей.
17 марта начались 22-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ГСЧС, Общественное
Фото: ГСЧС