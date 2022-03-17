17 березня о 03.30 ворожі ракети влучили в один із навчальних закладів міста Мерефа Харківської області.

За попередніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, постраждалих немає.

Голова Мереф’янської громади Веніамін Сітов у коментарі ЗМІ підтвердив, що жертв серед цивільних немає, але має інформацію про втрати серед військових.

Очільник громади уточнив, що російським обстрілом зруйновано школу, будинок культури та пошкоджено будинки, розташовані поруч.

Нині зруйновану двоповерхову будівлю, де вогнем охоплено 400 кв. м площі, гасять десятеро рятувальників.

Ворожі ракети влучили в навчальний заклад у Харківській області / 3 фотографии

17 березня почалася 22-га доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ДСНС, Суспільне

Фото: ДСНС