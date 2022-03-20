Оккупанты планируют минирование пути, по которому движется гуманитарная колонна под Харьковом

Путинские захватчики готовятся захватить украинскую гуманитарную колонну по маршруту Харьков-Малая Рогань.

Об этом 20 марта сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Она подчеркнула, что речь идет о минировании пути, предусмотренного для движения колонны.

— По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути, — заявила Ирина Верещук.

Вице-премьер призвала всех ответственных лиц принять соответствующие меры, чтобы обезопасить путь движения украинской гуманитарной колонны.

Она также отметила, что такие провокации являются очередным доказательством того, насколько цинично Россия может нарушать международное гуманитарное право.