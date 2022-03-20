Окупанти планують мінування шляху, яким рухається гуманітарна колона під Харковом

Путінські загарбники готуються захопити українську гуманітарну колону по маршруту Харків-Мала Рогань.

Про це 20 березня повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук. Вона підкреслила, що йдеться про мінування шляху, передбаченого для руху колони.

– За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху, – заявила Ірина Верещук.

Віцепрем’єр закликала усім відповідальним осіб вжити відповідних заходів, аби убезпечити шлях руху української гуманітарної колони.

Вона також зауважила, що такі провокації є черговим доказом того, наскільки цинічно Росія може порушувати міжнародне гуманітарне право.