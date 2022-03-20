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Факти / Україна

Окупанти планують мінування шляху, яким рухається гуманітарна колона під Харковом

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Окупанти планують мінування шляху, яким рухається гуманітарна колона під Харковом

Путінські загарбники готуються захопити українську гуманітарну колону по маршруту Харків-Мала Рогань.

Про це 20 березня повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук. Вона підкреслила, що йдеться про мінування шляху, передбаченого для руху колони.

– За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху, – заявила Ірина Верещук.

Віцепрем’єр закликала усім відповідальним осіб вжити відповідних заходів, аби убезпечити шлях руху української гуманітарної колони.

Вона також зауважила, що такі провокації є черговим доказом того, наскільки цинічно Росія може порушувати міжнародне гуманітарне право.

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