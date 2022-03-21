Согласно полученной информации, 19 марта 2022 года российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2 389 детей, которые находились на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство иностранных дел Украины.

— Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права, — отмечается в сообщении.

Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России.

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Призываем международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа.

Факты похищения детей, так же, как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданского населения Украины, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности.