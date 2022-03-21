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Факти / Україна

З Донецької та Луганської областей: рашисти вивезли на територію РФ майже 2 400 українських дітей

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ребенок плачет

Згідно з отриманою інформацією, 19 березня 2022 року російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2 389 дітей, які перебували на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Міністерство закордонних справ України.

– Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, – наголошується в повідомленні.

Руйнуючи будинки і вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківського піклування, піддає їхнє життя подальшій небезпеці на території Росії.

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Закликаємо міжнародне співтовариство негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

Факти викрадення дітей, так само, як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільного населення України, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні у цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності.

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Джерело: МЗС

Фото: Depositphotos

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