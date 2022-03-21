Згідно з отриманою інформацією, 19 березня 2022 року російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2 389 дітей, які перебували на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Міністерство закордонних справ України.

– Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, – наголошується в повідомленні.

Руйнуючи будинки і вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківського піклування, піддає їхнє життя подальшій небезпеці на території Росії.

Закликаємо міжнародне співтовариство негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

Факти викрадення дітей, так само, як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільного населення України, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні у цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності.