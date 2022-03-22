Санкции против России ужесточат по итогам визита Байдена в Европу – Белый дом

Во вторник, 22 марта, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что по визитам американского главы Джо Байдена в Европу США и ЕС ужесточат санкции против России.

Он добавил, что в ходе визита в Брюссель стороны должны обсудить долгосрочную корректировку расстановки сил на восточном фланге НАТО.

Он уточнил, что США не собираются добиваться от стран Евросоюза немедленного отказа от российских энергоресурсов, однако добавил, что во время визита американского президента США и ЕС объявят о новых совместных действиях для сокращения зависимости Европы от российского газа.

Также Салливан заявил, что война, которую развязала Россия в Украине, “не закончится ни быстро, ни легко”.

По его словам, власти США считают, что с Россией больше нельзя вести дела, как прежде, ни в рамках Большой двадцатки, ни в других объединениях.