Санкції проти Росії посилять за підсумками візиту Байдена до Європи – Білий дім

У вівторок, 22 березня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що за підсумком візиту американського голови Джо Байдена до Європи США та ЄС посилять санкції проти Росії.

Він додав, що під час візиту до Брюсселя сторони мають обговорити довгострокове коригування розстановки сил на східному фланзі НАТО.

Він уточнив, що США не збираються вимагати від країн Євросоюзу негайної відмови від російських енергоресурсів, проте додав, що під час візиту американського президента США та ЄС оголосять про нові спільні дії для скорочення залежності Європи від російського газу.

Також Салліван заявив, що війна, яку розв’язала Росія в Україні, “не закінчиться ні швидко, ні легко”.

За його словами, влада США вважає, що з Росією більше не можна вести справи, як раніше, ні в рамках Великої двадцятки, ні в інших об’єднаннях.