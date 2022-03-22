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Факты / Украина

ВВП Украины может сократиться на треть от довоенного – МВФ

Маліновська Ангеліна
ввп, економіка

Экономика Украины из-за военных действий, развязанных Россией, сильно страдает. Это может привести к снижению уровня ВВП на треть от довоенного.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в дискуссии Foreign Policy Live.

— Разрушение украинской экономики разбивает мне сердце. Мы, вероятно, увидим сокращение, которое может составить треть того, что было до войны, – сказала глава МВФ.

Георгиева напомнила, что МВФ сразу отреагировал на запрос Украины о чрезвычайном финансировании в размере $1,4 млрд, которое нужно для поддержания функционирования страны.

— Мы также очень тесно сотрудничаем с Украиной в том, как применять наилучшие меры по управлению кризисом, так, чтобы экономика не рухнула. И я бы сказала, что деньги важны, но поддержка в том, как сохранить функционирование финансовой системы, не менее важна, – подчеркнула глава Фонда.

По ее словам, власти в Украине проводят отличную работу в условиях войны.

— Мы рядом с ними на долгосрочном пути. Конечно, мы все молимся о том, чтобы война закончилась, и тогда потребуются огромные усилия по восстановлению. Конечно, МВФ внесет свой вклад. И будем надеяться, что это может произойти в ближайшее время, – добавила она.

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Напомним, что еще 7 марта МВФ оценивал падение ВВП Украины в 2022 году в 10%, однако отмечал, что при затягивании войны оно значительно увеличится. Согласно данным 2014-2015 года, когда Россия впервые вторглась на Восток Украины и аннексировала Крым, ВВП упал соответственно на 6,6% и чуть менее чем на 10%. Тогда вторжение не было полномасштабным и таким разрушительным.

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