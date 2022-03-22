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Факти / Україна

ВВП України може скоротитися на третину від довоєнного – МВФ

Маліновська Ангеліна
ввп, економіка

Економіка України через військові дії, розв’язані Росією, дуже страждає. Це може призвести до зниження рівня ВВП на третину від довоєнного.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва у дискусії Foreign Policy Live.

– Руйнування української економіки розбиває мені серце. Ми, ймовірно, побачимо скорочення, яке може становити третину того, що було до війни, – сказала глава МВФ.

Георгієва нагадала, що МВФ одразу відреагував на запит України про надзвичайне фінансування у розмірі $1,4 млрд, яке потрібне для підтримки функціонування країни.

– Ми також дуже тісно співпрацюємо з Україною в тому, як вживати найкращих заходів щодо управління кризою, так, щоб економіка не впала. І я б сказала, що гроші важливі, але підтримка у тому, як зберегти функціонування фінансової системи, не менш важлива, – наголосила глава Фонду.

За її словами, влада в Україні проводить чудову роботу в умовах війни.

– Ми поруч із ними на довгостроковому шляху. Звичайно, ми всі молимося про те, щоб війна закінчилася, і тоді будуть потрібні величезні зусилля щодо відновлення. Звичайно, МВФ зробить свій внесок. І сподіватимемося, що це може статися найближчим часом, – додала вона.

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Нагадаємо, що ще 7 березня МВФ оцінював падіння ВВП України в 10% у 2022 році, проте зазначав, що при затягуванні війни воно значно збільшиться. За даними 2014-2015 років, коли Росія вперше вторглася на Схід України та анексувала Крим, ВВП упав відповідно на 6,6% і трохи менш ніж на 10%. Але тоді вторгнення не було повномасштабним і таким руйнівним.

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