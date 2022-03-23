Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории обратился к парламенту Японии и японскому народу. Свою речь он начал с того, что отметил: наши столицы разделяет расстояние более 8 тыс. км.

Но при этом нет никаких расстояний между нашими ощущениями свободы, стремлением жить и стремлениями к миру. И 24 февраля, в день начала широкомасштабной войны России против Украины, Япония своей поддержкой доказала это, придя нашей стране на помощь.

Владимир Зеленский напомнил японцам об аварии на Чернобыльской АЭС и ее страшных последствиях, отметив, что сегодня Россия превратила даже этот объект в арену войны, а 30-километровую Зону отчуждения использует для подготовки новых атак против наших военных.

— После выхода российских войск с территории Украины понадобятся годы, чтобы исследовать, какой ущерб они нанесли Чернобыльской земле, какие захоронения радиоактивных материалов повредили и как распространилась по планете радиоактивная пыль. В Украине действуют четыре атомных АЭС. Это 15 атомных блоков, и все они под угрозой. Войска РФ уже обстреляли из танков Запорожскую АЭС – самую большую в Европе. Боевые действия повредили сотни промышленных производств, многие из которых особенно опасны. Обстрелы угрожают газо- и нефтепроводам, угольным шахтам, — подчеркнул глава государства.

Также Владимир Зеленский добавил, что Украину предупреждают о возможных химических атаках, а одной из основных тем для дискуссии мировых политиков стал вопрос о том, как реагировать, если РФ применит еще и ядерное оружие.

Президент сообщил, что РФ применила против мирных городов Украины более 1 тыс. ракет и бесчисленное количество авиабомб. Российские войска разрушили десятки наших городов, некоторые из них сожжены дотла.

Владимир Зеленский отметил, что из-за войны РФ против Украины мир дестабилизирован, мир на пороге новых кризисов. Турбулентность на мировых рынках несет проблемы для всех стран, которые зависят от импорта сырья. Экологические и продовольственные вызовы – беспрецедентны.

Президент Украины призвал Японию продолжать вводить санкции против России, объединять усилия стран Азии. Он подчеркнул, что необходимо эмбарго на торговлю с РФ, нужно забирать российские компании с рынка, чтобы деньги не шли на армию агрессора.

— Мы должны наработать новые гарантии безопасности, чтобы можно было действовать превентивно и сильно каждый раз, когда возникает угроза миру. Нужно создавать новые инструменты и гарантии, которые будут работать против любой агрессии. Лидерство Японии может оказаться незаменимым в их разработке для Украины и мира. Я предлагаю это вам, чтобы мир снова мог чувствовать уверенность в том, каким будет завтрашний день, — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский убежден, что благодаря общим усилиям и еще большему давлению на Россию, все же удастся прийти к миру, отстроить Украину и реформировать международные институции.