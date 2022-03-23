Президент України Володимир Зеленський вперше в історії звернувся до парламенту Японії й японського народу. Свою промову він почав з того, що зазначив: наші столиці розділяє відстань у понад 8 тис. км.

Але при цьому немає жодних відстаней між нашими відчуттями свободи, прагненням жити і прагненнями до миру. І 24 лютого, у день початку широкомасштабної війни Росії проти України, Японія своєю підтримкою довела це, прийшовши нашій країні на допомогу.

Володимир Зеленський нагадав японцям про аварію на Чорнобильській АЕС і її страшні наслідки, зазначивши, що сьогодні Росія перетворила навіть цей об’єкт на арену війни, а 30-кілометрову Зону відчуження використовує для підготовки нових атак проти наших військових.

– Після виходу російських військ з території України знадобляться роки, щоб дослідити, якої шкоди вони завдали Чорнобильській землі, які захоронення радіоактивних матеріалів пошкодили та як розповсюдився планетою радіоактивний пил. В Україні діють чотири атомні АЕС. Це 15 атомних блоків, і всі вони під загрозою. Війська РФ вже обстріляли з танків Запорізьку АЕС – найбільшу в Європі. Бойові дії пошкодили сотні промислових виробництв, багато з яких особливо небезпечні. Обстріли загрожують газо- і нафтопроводам, вугільним шахтам, – наголосив глава держави.

Також Володимир Зеленський додав, що Україну попереджають про можливі хімічні атаки, а однією з основних тем для дискусії світових політиків стало питання про те, як реагувати, якщо РФ застосує ще й ядерну зброю.

Президент повідомив, що РФ застосувала проти мирних міст України понад 1 тис. ракет і незлічену кількість авіабомб. Російські війська зруйнували десятки наших міст, деякі з них спалені вщент.

Володимир Зеленський зауважив, що через війну РФ проти України світ дестабілізований, світ на порозі нових криз. Турбулентність на світових ринках несе проблеми для усіх країн, як залежать від імпорту сировини. Екологічні та продовольчі виклики – безпрецедентні.

Президент України закликав Японію продовжувати запроваджувати санкції проти Росії, об’єднувати зусилля держав Азії. Він наголосив, що потрібне ембарго на торгівлю з РФ, потрібно забирати російські компанії з ринку, щоб гроші не йшли на армію агресора.

– Ми маємо напрацювати нові гарантії безпеки, щоб можна було діяти превентивно і сильно кожного разу, коли виникає загроза для миру. Потрібно створювати нові інструменти і гарантії, які працюватимуть проти будь-якої агресії. Лідерство Японії може стати незамінним у їхній розробці для України і світу. Я пропоную це вам, щоб світ знову міг відчувати впевненість у тому, яким буде завтрішній день, – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський переконаний, що завдяки спільним зусиллям і ще більшому тиску на Росію все ж таки вдасться прийти до миру, відбудувати Україну та реформувати міжнародні інституції.