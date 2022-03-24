Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу вводить санкции против России еженедельно.

Об этом глава государства сказал во время своего видеовыступления перед шведскими парламентариями.

Владимир Зеленский поблагодарил правительство Швеции за военную помощь Украине, а также за то, что страна полностью поддерживает политику санкций против РФ.

По словам президента, в Кремле другого языка кроме санкций не понимают.

– Швеция одной из первых пришла нам на помощь. Ваша поддержка совершенно искренняя… Мы едины в нашей антивоенной коалиции. И мы должны сделать все, чтобы Россия искала мир, – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины считает, что санкционные пакеты против России следует вводить еженедельно.

— Ни единого барреля российской нефти. Ни запада российских судов в ваши порты. Никаких налогов ваших компаний в бюджет РФ. Их военная машина должна остаться без средств к существованию, — сказал президент Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории обратился к парламенту Японии и японскому народу. Он призвал Японию продолжать вводить санкции против России, объединять усилия стран Азии — необходимо эмбарго на торговлю с РФ.