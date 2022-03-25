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Факты / Украина

От рук российских захватчиков в Украине погибли 135 детей — Офис генпрокурора

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
От рук российских захватчиков в Украине погибли 135 детей — Офис генпрокурора

Жертвами широкомасштабной войны России против Украины стали уже 135 детей, еще 184 — получили ранения. Такие цифры озвучили в Офисе генпрокурора.

Больше всего детей пострадали в Киевской области — 64, Харьковской — 44, Донецкой — 46, Черниговской — 34, Николаевской — 25, Запорожской — 26, столице — 16, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14.

В результате ожесточенных боев в Рубежном Луганской области погибли двое детей. 24 марта из-за обстрела российскими военными села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет.

Также 24 марта в селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков – 13, 14 и 15 лет – подорвались на мине. Их госпитализировали в Мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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В Офисе генпрокурора добавили, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью.

Из-за российских обстрелов повреждены или разрушены более 230 школ и 155 детских садов. Самая худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

Кроме того, с начала широкомасштабной войны России против Украины пострадали более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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