Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 30 день війни
Вбили Вбили
135 дітей
Поранили Поранили
>184 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна

Від рук російських загарбників в Україні загинули 135 дітей – Офіс генпрокурора

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Від рук російських загарбників в Україні загинули 135 дітей – Офіс генпрокурора

Жертвами широкомасштабної війни Росії проти України стали вже 135 дітей, ще 184 – дістали поранень. Такі цифри озвучили в Офісі генпрокурора.

Найбільше дітей постраждали у Київській області – 64, Харківській – 44, Донецькій – 46, Чернігівській – 34, Миколаївський – 25, Запорізькій – 26, столиці – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14.

Внаслідок запеклих боїв у Рубіжному Луганської області загинули двоє дітей.  24 березня через обстріл російськими військовими села Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області дістали поранення двоє дітей 6 та 13 років.

Також 24 березня у селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків – 13, 14 та 15 років – підірвалися на міні. Їх госпіталізували до Мелітопольської лікарні. Один із них перебуває у реанімації у важкому стані.

Читайте
Нові міста-герої і обстріли Київської області: що відбувається на 30-ту добу війни в Україні (онлайн)

В Офісі генпрокурора додали, що через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю.

Через російські обстріли пошкоджені або зруйновані понад 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.

Крім того, від початку широкомасштабної війни Росії проти України постраждали понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка