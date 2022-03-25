Жертвами широкомасштабної війни Росії проти України стали вже 135 дітей, ще 184 – дістали поранень. Такі цифри озвучили в Офісі генпрокурора.

Найбільше дітей постраждали у Київській області – 64, Харківській – 44, Донецькій – 46, Чернігівській – 34, Миколаївський – 25, Запорізькій – 26, столиці – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14.

Внаслідок запеклих боїв у Рубіжному Луганської області загинули двоє дітей. 24 березня через обстріл російськими військовими села Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області дістали поранення двоє дітей 6 та 13 років.

Також 24 березня у селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків – 13, 14 та 15 років – підірвалися на міні. Їх госпіталізували до Мелітопольської лікарні. Один із них перебуває у реанімації у важкому стані.

В Офісі генпрокурора додали, що через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю.

Через російські обстріли пошкоджені або зруйновані понад 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.

Крім того, від початку широкомасштабної війни Росії проти України постраждали понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.