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Факты / Украина

Войска РФ продолжают обстреливать украинские города из ракет: как прошла ночь в регионах

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Войска РФ продолжают обстреливать украинские города из ракет: как прошла ночь в регионах

На 30-е сутки широкомасштабной войны России против Украины ситуация в регионах разная. Так, в Киевской области продолжаются бои в Бучанском районе.

Самые горячие точки – Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немишаевской общины. Есть постоянные минометные и артиллерийские обстрелы, попадание в частные дома.

В Вышгородском районе российские войска вплотную приблизились к Славутичу, город в изоляции. В Броварском районе силы обороны проводят успешную оборонительную операцию, а в Фастовском в результате ракетного удара возник пожар. Огонь пытаются погасить, о жертвах и пострадавших информации пока нет.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать Чернигов. В самом городе все без изменений, ситуация остается сложной. По области продолжаются активные бои по маршрутам передвижения врага (дороги).

На Днепропетровщине ночью было два ракетных удара по воинской части под Днепром. Информация о пострадавших устанавливается. Сейчас все спокойно.

В Сумской области российские войска с вечера крыли артиллерией окрестности Сум. Уже вторую неделю не утихают эти обстрелы. Также неспокойная ночь была в Ахтырском районе, артиллерия врага обстреливала окрестности Тростянца.

В Харькове всю ночь продолжались обстрелы жилых районов из оружия дальнего действия, есть пожары, работают спасатели. Количество пострадавших еще устанавливают.

В Харьковской области бои ведутся в Изюме. Несмотря на пропагандистские заявления захватчиков, что они взяли в Изюм, ВСУ держат позиции и ведут бой. Также российские войска обстреляли Дергачи: жилые помещения, больницу, карету скорой, есть раненые.

В Малой Рогане вертолет РФ обстрелял свои позиции танкового полка, уничтожил российскую технику и живую силу.

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В Запорожской области на отдельных направлениях ВСУ заставляют противника отступать и продолжают уничтожать вражескую технику. Упорные бои с врагом идут в населенных пунктах Каменское, Орехов, Гуляйполе.

В то же время личный состав одного из подразделений территориальной обороны Запорожской области провел наступательную операцию, во время которой было освобождено село Малиновка Пологовского района.

В Луганской области продолжаются постоянные обстрелы всех городов, бои в Рубежном и Попасной. За вчерашние сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь ранены. Повреждены 32 объекта – 7 многоквартирных и 9 частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура.

В Донецкой области всю ночь обстреливали Марьинку и Авдеевку, ранены гражданские. В Мариуполе ситуация без изменений. Гуманитарные грузы не пропускают, люди выезжают самостоятельно в Мангуш или Бердянск. Оттуда происходит эвакуация автобусами. Но с автобусами постоянная задержка на маршруте, поскольку российские войска блокируют их на своих блокпостах.

Ночью над Николаевом были сбиты две ракеты. Также за прошлую ночь в Херсонской области были сильные взрывы в пределах областного центра и возле Николаевщины.

По информации жителей территориальных общин Высокополья, Великой Александровки, Берислава, российские захватчики, размещенные на территории многих населенных пунктов, роют в селах окопы и оттуда стреляют по локациям ВСУ на Днепропетровщине и Николаевщине.

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Источник: Данные областных военных администраций

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Фото: Минобороны

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