На 30-у добу широкомастабної війни Росії проти України ситуація в регіонах різна. Так, на Київщині тривають бої в Бучанському районі.

Найгарячіші точки — Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаївської громади. Є постійні мінометні та артилерійські обстріли, потрапляння у приватні будинки.

У Вишгородському районі російські війська впритул наблизилися до Славутича, місто в ізоляції. У Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію, а у Фастівському внаслідок ракетного удару виникла пожежа. Вогонь намагаються загасити, щодо жертв та постраждалих інформації поки що немає.

Збройні сили України продовжують обороняти Чернігів. У самому місті все без змін, ситуація залишається складною. По області тривають активні бої за маршрутами пересування ворога (дороги).

На Дніпропетровщині вночі було два ракетні удари по військовій частині під Дніпром. Інформація щодо постраждалих встановлюється. Зараз все спокійно.

У Сумській області російські війська з вечора крили артилерією околиці Сум. Вже другий тиждень не вщухають ці обстріли. Також неспокійна ніч була в Охтирському районі, артилерія ворога обстрілювала околиці Тростянця.

У Харкові всю ніч тривали обстріли житлових районів із зброї дальньої дії, є пожежі, працюють рятувальники. Кількість постраждалих ще встановлюють.

У Харківській області бої ведуться в Ізюмі. Попри пропагандистські заяви загарбників, що вони взяли Ізюм, ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. Також російські війська обстріляли Дергачі: житлові приміщення, лікарню, карету швидкої, є поранені.

В Малій Рогані вертоліт РФ обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.

Читайте: Карта бойових дій в Україні

У Запорізькій області на окремих напрямках ЗСУ змушують противника відступати і продовжують нищити ворожу техніку. Запеклі бої з ворогом точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе.

Водночас особовий склад одного з підрозділів територіальної оборони Запорізької області провів наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району.

У Луганській області продовжуються постійні обстріли усіх міст, бої у Рубіжному та Попасній. За вчорашню добу в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені. Пошкоджені 32 об’єкти – 7 багатоквартирних та 9 приватних будинків, школа та кінотеатр у Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура.

У Донецькій області всю ніч обстрілювали Мар’їнку та Авдіївку, є поранені цивільні. У Маріуполі ситуація без змін. Гуманітарні вантажі не пропускають, люди виїжджають самотужки до Мангушу чи Бердянська. Звідти відбувається евакуація автобусами. Але з автобусами постійна затримка на маршруті, оскільки російські війська блокують їх на своїх блокпостах.

Вночі над Миколаєвом було збито дві ракеті. Також за минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи в межах обласного центру та біля Миколаївщини.

За інформацією жителів територіальних громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, російські загарбники, розміщені на території багатьох населених пунктів, риють в селах окопи та звідти стріляють по локаціях ЗСУ на Дніпропетровщині й Миколаївщині.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій