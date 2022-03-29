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Факты / Украина

Аналогов нет: ВСУ уничтожили гордость российского ОПК камаз Тайфун

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
камаз тайфун

Украинские военные уничтожили универсальный бронированный автомобиль Тайфун, который принадлежал российским захватчикам.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что автомобиль был защищен от мин и засад, однако ему это не помогло.

— Гордость российского ОПК – Камаз Тайфун. Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP — защищенный от мин и засад. Украинские воины сделали его уникальным – так он точно еще нигде в мире не выглядел, – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что также повреждена и другая техника оккупантов.

Добавим, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 34-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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