Українські війскові знищили універсальний броньований автомобіль Тайфун, який належав російським загарбникам.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Відзначається, що автомобіль був захищений від мін та засідок, проте це йому не допомогло.
– Гордість російського ОПК – Камаз Тайфун. Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP – захищений від мін та засідок. Українські воїни зробили його унікальним – так він точно ще ніде у світі не виглядав, – йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що також пошкоджена й інша техніка окупантів.
Додамо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 34-ту добу.
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