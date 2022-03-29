Українські війскові знищили універсальний броньований автомобіль Тайфун, який належав російським загарбникам.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Відзначається, що автомобіль був захищений від мін та засідок, проте це йому не допомогло.

– Гордість російського ОПК – Камаз Тайфун. Універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP – захищений від мін та засідок. Українські воїни зробили його унікальним – так він точно ще ніде у світі не виглядав, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що також пошкоджена й інша техніка окупантів.