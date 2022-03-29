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Факты / Украина

Кулеба про “я их разобью” Путина: Когда он хотел захватить Киев, то тоже так думал

Илья Нежигай редактор ленты
Дмитро Кулеба

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на якобы ответ президента РФ Владимира Путина, который, прочитав записку от украинского президента Владимира Зеленского с условиями мира, сказал: “Я их разобью”.

Как заявил Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, не следует серьезно относиться к словам Владимира Путина.

— На самом деле очень малое значение имеет то, что думает президент Путин именно сейчас в плане того, кого он “разобьет”, — сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба напомнил, что российский президент собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины.

– Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: “Я их очень быстро добью”. А ничего из этого не вышло… Он может строить там какие-нибудь планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий, – сказал глава МИД.

Информацию о записке для Путина от президента Зеленского ранее опубликовало британское издание The Times. По данным издания, записку президенту РФ передал российский олигарх Роман Абрамович.

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Фото: УНИАН

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