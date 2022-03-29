Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на якобы ответ президента РФ Владимира Путина, который, прочитав записку от украинского президента Владимира Зеленского с условиями мира, сказал: “Я их разобью”.

Как заявил Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, не следует серьезно относиться к словам Владимира Путина.

— На самом деле очень малое значение имеет то, что думает президент Путин именно сейчас в плане того, кого он “разобьет”, — сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба напомнил, что российский президент собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины.

– Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: “Я их очень быстро добью”. А ничего из этого не вышло… Он может строить там какие-нибудь планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий, – сказал глава МИД.

Информацию о записке для Путина от президента Зеленского ранее опубликовало британское издание The Times. По данным издания, записку президенту РФ передал российский олигарх Роман Абрамович.