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Факты / Украина

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле начались с раунда глав делегаций

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле начались с раунда глав делегаций

29 марта в Стамбуле начался очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Проходят они в стамбульском дворце Долмабахче и являются закрытыми для прессы.

Делегации впервые за несколько недель проводят очную встречу. До этого переговоры проходили в формате онлайн-консультаций.

Советник главы Офиса президента Украины и один из представителей украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что переговоры начались с раунда глав делегаций Давида Арахамии (от Украины) и Владимира Мединского (от России).

Они обсудят фундаментальные положения переговорного процесса. Между тем делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов.

В состав украинской делегации вошли 11 представителей:

  • Давид Арахамия – глава фракции Слуга народа, нардеп;
  • Алексей Резников – министр обороны Украины;
  • Михаил Подоляк – советник главы Офиса президента;
  • Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел;
  • Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса президента;
  • Василий Боднар – посол Украины в Турции;
  • Александр Кириленко – бригадный генерал, заместитель начальника Генштаба ВСУ;
  • Рустем Умеров и Андрей Костин – нардепы;
  • Александр Чалый – дипломат;
  • Роман Недильский – генеральный консул Украины в Стамбуле.

Перед началом переговоров перед делегациями выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил важность восстановления мира в регионе, и подчеркнул, что продолжение войны в Украине не принесет пользы никому.

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