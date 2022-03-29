29 марта в Стамбуле начался очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Проходят они в стамбульском дворце Долмабахче и являются закрытыми для прессы.

Делегации впервые за несколько недель проводят очную встречу. До этого переговоры проходили в формате онлайн-консультаций.

Советник главы Офиса президента Украины и один из представителей украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что переговоры начались с раунда глав делегаций Давида Арахамии (от Украины) и Владимира Мединского (от России).

Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань. pic.twitter.com/QqUUp1PYpe — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Они обсудят фундаментальные положения переговорного процесса. Между тем делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов.

В состав украинской делегации вошли 11 представителей:

Давид Арахамия – глава фракции Слуга народа, нардеп;

Алексей Резников – министр обороны Украины;

Михаил Подоляк – советник главы Офиса президента;

Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел;

Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса президента;

Василий Боднар – посол Украины в Турции;

Александр Кириленко – бригадный генерал, заместитель начальника Генштаба ВСУ;

Рустем Умеров и Андрей Костин – нардепы;

Александр Чалый – дипломат;

Роман Недильский – генеральный консул Украины в Стамбуле.

Перед началом переговоров перед делегациями выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил важность восстановления мира в регионе, и подчеркнул, что продолжение войны в Украине не принесет пользы никому.