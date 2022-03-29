29 марта в Стамбуле начался очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Проходят они в стамбульском дворце Долмабахче и являются закрытыми для прессы.
Делегации впервые за несколько недель проводят очную встречу. До этого переговоры проходили в формате онлайн-консультаций.
Советник главы Офиса президента Украины и один из представителей украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что переговоры начались с раунда глав делегаций Давида Арахамии (от Украины) и Владимира Мединского (от России).
Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань. pic.twitter.com/QqUUp1PYpe
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022
Они обсудят фундаментальные положения переговорного процесса. Между тем делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов.
В состав украинской делегации вошли 11 представителей:
- Давид Арахамия – глава фракции Слуга народа, нардеп;
- Алексей Резников – министр обороны Украины;
- Михаил Подоляк – советник главы Офиса президента;
- Николай Точицкий – заместитель министра иностранных дел;
- Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса президента;
- Василий Боднар – посол Украины в Турции;
- Александр Кириленко – бригадный генерал, заместитель начальника Генштаба ВСУ;
- Рустем Умеров и Андрей Костин – нардепы;
- Александр Чалый – дипломат;
- Роман Недильский – генеральный консул Украины в Стамбуле.
Перед началом переговоров перед делегациями выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил важность восстановления мира в регионе, и подчеркнул, что продолжение войны в Украине не принесет пользы никому.