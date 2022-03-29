29 березня у Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів між Україною і Росією. Проходять вони у стамбульському палаці Долмабахче і є закритими для преси.

Делегації вперше за кілька тижнів проводять очну зустріч. До цього переговори відбувалися у форматі онлайн-консультацій.

Радник керівника Офісу президента України і один із представників української делегації Михайло Подоляк повідомив, що переговори розпочалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії (від України) та Володимира Мединського (від Росії).

Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань. pic.twitter.com/QqUUp1PYpe — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Вони обговорять фундаментальні положення переговорного процесу. Тим часом делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань.

До складу української делегації увійшли 11 представників:

Давид Арахамія – голова фракції Слуга народу, нардеп;

Олексій Резніков – міністр оборони України;

Михайло Подоляк – радник керівника Офісу президента;

Микола Точицький – заступник міністра закордонних справ;

Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу президента;

Василь Боднар – посол України в Туреччині;

Олександр Кириленко – бригадний генерал, заступник начальника Генштабу ЗСУ;

Рустем Умеров та Андрій Костін – нардепи;

Олександр Чалий – дипломат;

Роман Недільський – генеральний консул України в Стамбулі.

Перед початком переговорів перед делегаціями виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Він наголосив на важливості відновлення миру в регіоні, і зауважив, що продовження війни в Україні не принесе користі нікому.