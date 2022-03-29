В Сумской области к освобожденным от российских захватчиков Лебединском, Ахтырском и Сумском районам присоединились Тростянецкая, Боромлянская и Краспопольская общины.

В настоящее время российские войска остаются на территории общины Конотопа, сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Центральная часть Тростянца, где восемь суток продолжались ожесточенные бои, уничтожена.

Местные власти сразу после освобождения и первой зачистки направили туда гуманитарную помощь с продуктовыми наборами и лекарствами, а также машины экстренной медицинской помощи.

Так, через Гадяч прибыло 60 тонн гуманитарной помощи, из Сум – 24 тонны.

Направляются в область также два автомобиля экстренной медицинской помощи, которые будут работать в регионе вместо четырех карет, уничтоженных российскими военными.

Тех людей, которые из-за обстрелов остались без жилья, расселили в общежитиях Сум.

– Все накормлены, всем оказана необходимая медицинская помощь, – уверяет глава ОВА.

Завезли в Тростянец генераторы и топливо для них.

Чтобы местные жители могли позвонить и написать в мессенджерах родным, 28 марта привезли станцию ​​спутникового интернета Starlink от компании SpaceX, а 29 марта привезут еще одну.

Разместят его в помещении полиции и дома культуры.

– Люди, приходя туда за гуманитарной помощью, смогут зарядить телефоны от генераторов и подключиться к спутниковому интернету, – говорит Дмитрий Живицкий.

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28 марта в городе запустили на дизель-генераторах и первые башни мобильной связи. На 29 марта запланирован ввод в эксплуатацию еще 15 башен на территории Тростянецкой и Боромлянской общин, чтобы у людей была связь и мобильный интернет.

Работают местные власти и над восстановлением железнодорожного сообщения. В частности, есть договоренность о частичном восстановлении грузового и пассажирского сообщения.

Starlink и тонны гуманитарки: что происходит в освобожденных общинах Сумской области / 6 фотографий

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Фото: Дмитрий Живицкий