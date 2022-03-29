У Сумській області до звільнених від російських загарбників Лебединщини, Охтирщини та Сумського району приєдналися Тростянецька, Боромлянська та Краснопільська громади.

Нині російські війська залишаються на території Конотопської громади, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Центральна частина Тростянця, де вісім діб тривали запеклі бої, знищена.

Місцева влада відразу після звільнення та першої зачистки спрямувала туди гуманітарну допомогу з продуктовими наборами й ліками, а також машини екстреної медичної допомоги.

Так, через Гадяч прибуло 60 тонн гуманітарної допомоги, із Сум – 24 тонни.

Прямують до області також два автомобілі екстреної медичної допомоги, які працюватимуть у регіоні замість чотирьох карет, які знищили російські військові.

Тих людей, які через обстріли залишились без житла, розселили в гуртожитках Сум.

– Усі нагодовані, усім надана необхідна медична допомога, – запевняє очільник ОВА.

Завезли до Тростянця також генератори та паливо для них.

Для того, щоб місцеві жителі могли зателефонувати та написати в месенджерах рідним, 28 березня привезли станцію супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX, а 29 березня привезуть ще одну.

Розмістять їх у приміщенні поліції та будинку культури.

– Люди, приходячи туди за гуманітарною допомогою, зможуть зарядити телефони від генераторів та під’єднатись до супутникового інтернету, – говорить Дмитро Живицький.

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28 березня в місті запустили на дизель-генераторах і перші вежі мобільного зв’язку. На 29 березня заплановано введення в експлуатацію ще 15 веж на території Тростянецької та Боромлянської громади, щоб у людей був зв’язок та мобільний інтернет.

Працює місцева влада і над відновленням залізничного сполучення. Зокрема, є домовленість про часткове відновлення вантажного та пасажирського сполучення.

Starlink та тонни гуманітарки: що відбувається у звільнених громадах Сумської області / 6 фотографий

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Фото: Дмитро Живицький