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Факты / Украина

Ермак: Скоро народы мира будут спрашивать свои правительства “Почему вы 8 лет ничего не делали?”

Илья Нежигай редактор ленты
Андрій Єрмак

Народы стран мира уже сделали свой выбор в поддержку Украины, даже если правительства этих государств еще не определились со своими решениями.

Об этом в интервью Фактам ICTV рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Для него (президента Зеленского. – Ред.) жизнь каждого человека… это личная трагедия. И сегодня, даже если правительства каких-то стран еще не поняли это, они могут посмотреть в окно и увидеть, что народы мира уже свой выбор сделали: они все с Украиной, они все — на стороне добра. Поэтому это очень тяжело, даже странам, которые еще не имеют четкой позиции… Я могу сказать так, они или сегодня, или завтра будут отвечать на вопросы своего народа: почему вы восемь лет ничего не делали, и что вы делали сегодня, когда убивают украинцев и когда в Украине идет война? – сказал он.

По мнению Андрея Ермака, война в Украине уже коснулась семьи каждого украинца, и напомнил, что его брат, Денис Ермак, с оружием в руках защищает Украину.

Руководитель Офиса президента повторил свою оценку, что после прихода Владимира Зеленского на пост президента Украины, тот станет лидером не только нашего региона, но и далеко вне его границ.

По его словам, президент Украины использует эту власть и популярность, которую сейчас имеет среди народов мира, чтобы остановить войну, начатую Россией.

Напомним, 30 марта американский социологический центр Pew Research опубликовал исследование, согласно которому 72% американцев доверяют президенту Зеленскому в вопросах международной политики, в то время как доверие к президенту Джо Байдену среди граждан США достигает 48%.

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