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Факти / Україна

Єрмак: Скоро народи світу питатимуть свої уряди “Чому ви 8 років нічого не робили?”

Ілля Нежигай редактор стрічки
Андрій Єрмак

Народи країн світу вже зробили свій вибір на підтримку України, навіть якщо уряди цих держав ще не визначилися зі своїми рішеннями.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Для нього (президента Зеленського. – Ред.) життя кожної людини… це особиста трагедія. І сьогодні, навіть якщо уряди якихось країн ще не зрозуміли це, то вони можуть глянути у вікно і побачити, що народи світу вже свій вибір зробили: вони всі з Україною, вони всі – на стороні добра. Тому це дуже важко, навіть країнам, які ще не мають чіткої позиції… Я можу сказати так, вони чи сьогодні, чи завтра будуть відповідати на запитання свого народу: чому ви вісім років нічого не робили, і що ви робили сьогодні, коли вбивають українців і коли в Україні йде війна? – сказав він.

На думку Андрія Єрмака, війна в Україні вже торкнулась родини кожного українця, та нагадав, що його брат – Денис Єрмак – зі зброєю в руках захищає Україну.

Керівник Офісу президента повторив свою оцінку, що після приходу Володимира Зеленського на посаду президента України, той стане лідером не тільки нашого регіону, але й далеко поза регіоном.

За його словами, президент України використовує цю владу і популярність, яку зараз має серед народів світу, щоб зупинити війну, почату Росією.

Нагадаємо, 30 березня американський соціологічний центр Pew Research опублікував дослідження, згідно з яким 72% американців довіряють президенту Зеленському в питаннях міжнародної політики, тоді як довіра до президента Джо Байдена серед громадян США сягає 48%.

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