Народи країн світу вже зробили свій вибір на підтримку України, навіть якщо уряди цих держав ще не визначилися зі своїми рішеннями.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Для нього (президента Зеленського. – Ред.) життя кожної людини… це особиста трагедія. І сьогодні, навіть якщо уряди якихось країн ще не зрозуміли це, то вони можуть глянути у вікно і побачити, що народи світу вже свій вибір зробили: вони всі з Україною, вони всі – на стороні добра. Тому це дуже важко, навіть країнам, які ще не мають чіткої позиції… Я можу сказати так, вони чи сьогодні, чи завтра будуть відповідати на запитання свого народу: чому ви вісім років нічого не робили, і що ви робили сьогодні, коли вбивають українців і коли в Україні йде війна? – сказав він.

На думку Андрія Єрмака, війна в Україні вже торкнулась родини кожного українця, та нагадав, що його брат – Денис Єрмак – зі зброєю в руках захищає Україну.

Керівник Офісу президента повторив свою оцінку, що після приходу Володимира Зеленського на посаду президента України, той стане лідером не тільки нашого регіону, але й далеко поза регіоном.

За його словами, президент України використовує цю владу і популярність, яку зараз має серед народів світу, щоб зупинити війну, почату Росією.

Нагадаємо, 30 березня американський соціологічний центр Pew Research опублікував дослідження, згідно з яким 72% американців довіряють президенту Зеленському в питаннях міжнародної політики, тоді як довіра до президента Джо Байдена серед громадян США сягає 48%.