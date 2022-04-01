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Факты / Украина

Процвітає України, її слава й воля: Раде предложили сменить государственный гимн

Наташа Тарчевська редактор ленты
Процвітає України, її слава й воля: Раде предложили сменить государственный гимн

В ближайшее время Верховная Рада может изменить текст Государственного гимна Украины.

Соответствующий законопроект №7162-1 был представлен на рассмотрение: по состоянию на 1 апреля документ уже прорабатывается в комитете.

Оригинальный текст Государственного гимна Украины Новый вариант текста Государственного гимна Украины

Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!

Инициатором внесения изменений в Государственный гимн Украины стал депутат фракции Слуга народа, известный киевский архитектор Иван Юнаков.

Кто является автором новых строк, которым предлагается заменить действующий гимн Украины авторства Павла Чубинского, не сообщается.

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