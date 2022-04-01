Процвітає України, її слава й воля: Раде предложили сменить государственный гимн

В ближайшее время Верховная Рада может изменить текст Государственного гимна Украины.
Соответствующий законопроект №7162-1 был представлен на рассмотрение: по состоянию на 1 апреля документ уже прорабатывается в комитете.
|Оригинальный текст Государственного гимна Украины
|Новый вариант текста Государственного гимна Украины
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Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону
Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
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Процвітає України, її слава й воля!
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Инициатором внесения изменений в Государственный гимн Украины стал депутат фракции Слуга народа, известный киевский архитектор Иван Юнаков.
Кто является автором новых строк, которым предлагается заменить действующий гимн Украины авторства Павла Чубинского, не сообщается.