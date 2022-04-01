Процвітає України, її слава й воля: Раде предложили сменить государственный гимн

Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу.

І покажем, що ми, браття, козацького роду. Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє. Душу, тіло ми положим за нашу свободу.

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду! Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає! Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!