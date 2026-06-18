Apple готовит повышение цен: Тим Кук объяснил причину
- Тим Кук заявил, что сдерживать рост цен для покупателей становится все сложнее.
- Стоимость оперативной памяти с октября 2025 года выросла более чем вдвое.
- Аналитики прогнозируют, что новые iPhone могут подорожать до $150 по сравнению с моделями серии iPhone 17.
Генеральный директор Apple Тим Кук, которого в сентябре сменит Джон Тернус, заявил, что компания будет вынуждена повысить цены на свои устройства из-за резкого роста стоимости чипов памяти.
По его словам, ситуация на рынке стала “неустойчивой”, а дальнейшее сдерживание цен для покупателей становится все сложнее.
Почему Apple планирует повысить цены
Чипы памяти являются одним из ключевых компонентов смартфонов, компьютеров и другой электроники. В последние месяцы их стоимость существенно выросла из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта.
По словам Тима Кука, производители памяти перекладывают значительную часть расходов на компании, выпускающие готовые устройства.
— Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромный рост цен, который передают нам поставщики. Мы пытались защитить наших клиентов от подорожания, но ситуация стала неустойчивой, — сказал он в интервью The Wall Street Journal.
Кук подчеркнул, что на рынке наблюдается нехватка чипов памяти, тогда как спрос на смартфоны и другую электронику остается высоким.
В настоящее время Apple не уточняет, когда именно произойдет повышение цен и каких продуктов оно коснется. Также неизвестно, повлияет ли это на будущую линейку iPhone 18, презентация которой ожидается в сентябре.
Что влияет на рынок чипов
Дополнительное давление на отрасль создает не только спрос со стороны компаний, развивающих искусственный интеллект.
Война в Иране привела к перебоям с поставками гелия — газа, который используется при производстве полупроводников. Это также способствовало подорожанию компьютерных чипов.
В частности, цена оперативной памяти (RAM), которая традиционно считалась одним из самых дешевых компонентов компьютеров, с октября 2025 года выросла более чем вдвое.
Аналитики прогнозируют, что средняя цена смартфонов в мире в 2026 году увеличится примерно на 20% и достигнет рекордного уровня.
Новые iPhone могут подорожать на $150
Аналитик компании Omdia Чью Ле Сюань предполагает, что новые смартфоны Apple могут стоить до $150 дороже моделей серии iPhone 17.
Причиной станет не только более дорогая память, но и обновление технических характеристик для поддержки новых функций искусственного интеллекта.
По словам эксперта, большинство производителей смартфонов уже отреагировали на рост расходов: повысили цены, сократили количество акционных предложений или упростили характеристики отдельных моделей, чтобы сохранить прибыльность.
— Это новая ценовая реальность, а не временный скачок, — отметил аналитик.
О сложной ситуации на рынке чипов ранее сообщали и другие крупные технологические компании.
Подорожание в технологической отрасли
Тайваньский производитель микросхем TSMC, который выпускает чипы для Apple, Nvidia и AMD, не исключил дальнейшего повышения цен из-за инфляции и роста производственных расходов.
Ранее о возможном дефиците памяти предупреждала также Samsung Electronics.
Весной 2026 года Sony повысила цены на консоли PlayStation 5 в Великобритании и США, а Nintendo объявила о подорожании консоли Nintendo Switch 2 из-за изменения рыночных условий.
Несмотря на рост расходов, спрос на продукцию Apple остается высоким. Продажи устройств компании в первом квартале 2026 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во многом благодаря высокому спросу в Китае.
В начале года Apple также отказалась от базовой версии компьютера Mac Mini, что повысило стартовую стоимость линейки примерно на $200.