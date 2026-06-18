Генеральный директор Apple Тим Кук, которого в сентябре сменит Джон Тернус, заявил, что компания будет вынуждена повысить цены на свои устройства из-за резкого роста стоимости чипов памяти.

По его словам, ситуация на рынке стала “неустойчивой”, а дальнейшее сдерживание цен для покупателей становится все сложнее.

Почему Apple планирует повысить цены

Чипы памяти являются одним из ключевых компонентов смартфонов, компьютеров и другой электроники. В последние месяцы их стоимость существенно выросла из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта.

Сейчас смотрят

По словам Тима Кука, производители памяти перекладывают значительную часть расходов на компании, выпускающие готовые устройства.

— Мы делаем все возможное, чтобы смягчить огромный рост цен, который передают нам поставщики. Мы пытались защитить наших клиентов от подорожания, но ситуация стала неустойчивой, — сказал он в интервью The Wall Street Journal.

Кук подчеркнул, что на рынке наблюдается нехватка чипов памяти, тогда как спрос на смартфоны и другую электронику остается высоким.

В настоящее время Apple не уточняет, когда именно произойдет повышение цен и каких продуктов оно коснется. Также неизвестно, повлияет ли это на будущую линейку iPhone 18, презентация которой ожидается в сентябре.

Что влияет на рынок чипов

Дополнительное давление на отрасль создает не только спрос со стороны компаний, развивающих искусственный интеллект.

Война в Иране привела к перебоям с поставками гелия — газа, который используется при производстве полупроводников. Это также способствовало подорожанию компьютерных чипов.

В частности, цена оперативной памяти (RAM), которая традиционно считалась одним из самых дешевых компонентов компьютеров, с октября 2025 года выросла более чем вдвое.

Аналитики прогнозируют, что средняя цена смартфонов в мире в 2026 году увеличится примерно на 20% и достигнет рекордного уровня.

Новые iPhone могут подорожать на $150

Аналитик компании Omdia Чью Ле Сюань предполагает, что новые смартфоны Apple могут стоить до $150 дороже моделей серии iPhone 17.

Причиной станет не только более дорогая память, но и обновление технических характеристик для поддержки новых функций искусственного интеллекта.

По словам эксперта, большинство производителей смартфонов уже отреагировали на рост расходов: повысили цены, сократили количество акционных предложений или упростили характеристики отдельных моделей, чтобы сохранить прибыльность.

— Это новая ценовая реальность, а не временный скачок, — отметил аналитик.

О сложной ситуации на рынке чипов ранее сообщали и другие крупные технологические компании.

Подорожание в технологической отрасли

Тайваньский производитель микросхем TSMC, который выпускает чипы для Apple, Nvidia и AMD, не исключил дальнейшего повышения цен из-за инфляции и роста производственных расходов.

Ранее о возможном дефиците памяти предупреждала также Samsung Electronics.

Весной 2026 года Sony повысила цены на консоли PlayStation 5 в Великобритании и США, а Nintendo объявила о подорожании консоли Nintendo Switch 2 из-за изменения рыночных условий.

Несмотря на рост расходов, спрос на продукцию Apple остается высоким. Продажи устройств компании в первом квартале 2026 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во многом благодаря высокому спросу в Китае.

В начале года Apple также отказалась от базовой версии компьютера Mac Mini, что повысило стартовую стоимость линейки примерно на $200.

Источник : BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.