Бельгия обещает передать Украине семь истребителей F-16 до конца года
- Бельгия передаст Украине семь истребителей F-16 до конца 2026 года.
- Три самолета будут использовать для боевых задач, четыре - как доноры запчастей.
До конца 2026 года Бельгия передаст Украине семь истребителей F-16, часть из них — на запчасти.
Об этом перед началом заседания министров обороны НАТО в Брюсселе сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
Бельгия передаст Украине семь F-16: что известно
По словам бельгийского министра, передача самолетов является частью поддержки Украины в противодействии российской агрессии и усилении защиты украинского неба.
— В этом году мы поможем, передав семь F-16. Четыре — на запчасти, три — для работы в небе Украины, чтобы защищать Украину от российской агрессии и дронов Shahed, — заявил Тео Франкен.
Он подчеркнул, что истребители F-16 остаются эффективной платформой не только для борьбы с беспилотниками, но и для перехвата крылатых ракет и других воздушных угроз.
Кроме этого, Франкен заявил, что намерен предложить бельгийскому правительству в будущем передать Украине весь парк истребителей F-16 после его постепенной замены на современные самолеты F-35.
По словам министра обороны Бельгии, темпы передачи напрямую будут зависеть от того, когда бельгийские Воздушные силы получат новые истребители F-35.
— Мы должны получить F-35 до того, как сможем передать F-16, ведь должны обеспечивать собственную противовоздушную оборону и выполнять роль Бельгии в ядерной доктрине НАТО, — пояснил Франкен.
Также он сообщил, что в этот день планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Напомним, Бельгия входит в международную коалицию по передаче Украине истребителей F-16, которую координируют Дания и Нидерланды.
Ранее Польша сообщила о приостановке передачи Украине истребителей МиГ-29. В Минобороны страны объяснили это тем, что стороны еще не завершили договоренности о сотрудничестве и обмене технологиями в сфере беспилотных систем.
В Варшаве отметили, что передача самолетов остается возможной после урегулирования этого вопроса.