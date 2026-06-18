До конца 2026 года Бельгия передаст Украине семь истребителей F-16, часть из них — на запчасти.

Об этом перед началом заседания министров обороны НАТО в Брюсселе сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Бельгия передаст Украине семь F-16: что известно

По словам бельгийского министра, передача самолетов является частью поддержки Украины в противодействии российской агрессии и усилении защиты украинского неба.

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— В этом году мы поможем, передав семь F-16. Четыре — на запчасти, три — для работы в небе Украины, чтобы защищать Украину от российской агрессии и дронов Shahed, — заявил Тео Франкен.

Он подчеркнул, что истребители F-16 остаются эффективной платформой не только для борьбы с беспилотниками, но и для перехвата крылатых ракет и других воздушных угроз.

Кроме этого, Франкен заявил, что намерен предложить бельгийскому правительству в будущем передать Украине весь парк истребителей F-16 после его постепенной замены на современные самолеты F-35.

По словам министра обороны Бельгии, темпы передачи напрямую будут зависеть от того, когда бельгийские Воздушные силы получат новые истребители F-35.

— Мы должны получить F-35 до того, как сможем передать F-16, ведь должны обеспечивать собственную противовоздушную оборону и выполнять роль Бельгии в ядерной доктрине НАТО, — пояснил Франкен.

Также он сообщил, что в этот день планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Напомним, Бельгия входит в международную коалицию по передаче Украине истребителей F-16, которую координируют Дания и Нидерланды.

Ранее Польша сообщила о приостановке передачи Украине истребителей МиГ-29. В Минобороны страны объяснили это тем, что стороны еще не завершили договоренности о сотрудничестве и обмене технологиями в сфере беспилотных систем.

В Варшаве отметили, что передача самолетов остается возможной после урегулирования этого вопроса.

Источник : Радио Свобода

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