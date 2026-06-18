В результате взрывов в Днепре 18 июня пострадали по меньшей мере четыре человека.

О последствиях удара сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 18 июня: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Днепре сегодня, Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в направлении города.

Сейчас смотрят

Позже военные уточнили, что существует угроза применения баллистического вооружения.

После этого местные жители услышали взрывы в Днепре.

Впоследствии начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о первых последствиях атаки.

По его словам, в результате российского удара повреждено частное предприятие. Предварительно, известно о четырех пострадавших.

Информация о характере травм и окончательных масштабах разрушений уточняется.

На месте работают экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.