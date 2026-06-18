Взрывы в Днепре: РФ атаковала город баллистикой, есть раненые
В результате взрывов в Днепре 18 июня пострадали по меньшей мере четыре человека.
О последствиях удара сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 18 июня: что известно
Перед тем как прогремели взрывы в Днепре сегодня, Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в направлении города.
Позже военные уточнили, что существует угроза применения баллистического вооружения.
После этого местные жители услышали взрывы в Днепре.
Впоследствии начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о первых последствиях атаки.
По его словам, в результате российского удара повреждено частное предприятие. Предварительно, известно о четырех пострадавших.
Информация о характере травм и окончательных масштабах разрушений уточняется.
На месте работают экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 576-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.