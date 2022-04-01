Процвітає України, її слава й воля: Раді запропонували змінити державний гімн

Найближчим часом Верховна Рада може змінити текст Державного гімну України.
Відповідний законопроект №7162-1 було подано на розгляд: станом на 1 квітня документ вже опрацьовують у комітеті.
|Оригінальний текст Державного гімну України
|Новий варіант тексту Державного гімну України
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Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону
Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
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Процвітає України, її слава й воля!
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Ініціатором внесення змін до Державного гімну України став депутат фракції Слуга народу, відомий київський архітектор Іван Юнаков.
Хто є автором нових рядків, якими пропонується замінити чинний гімн України авторства Павла Чубинського, не повідомляється.