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Факти / Україна

Процвітає України, її слава й воля: Раді запропонували змінити державний гімн

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Процвітає України, її слава й воля: Раді запропонували змінити державний гімн

Найближчим часом Верховна Рада може змінити текст Державного гімну України.

Відповідний законопроект №7162-1 було подано на розгляд: станом на 1 квітня документ вже опрацьовують у комітеті.

Оригінальний текст Державного гімну України Новий варіант тексту Державного гімну України

Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!

Ініціатором внесення змін до Державного гімну України став депутат фракції Слуга народу, відомий київський архітектор Іван Юнаков.

Хто є автором нових рядків, якими пропонується замінити чинний гімн України авторства Павла Чубинського, не повідомляється.

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