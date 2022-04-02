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Факти / Україна

Рух поїздів зупинено, є поранений: окупанти обстріляли Павлоград, постраждав вокзал

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Рух поїздів зупинено, є поранений: окупанти обстріляли Павлоград, постраждав вокзал

Путінські загарбники завдали ракетного удару по Павлограду, що неподалік від Дніпра. Кількість жертв та постраждалих встановлюється.

Про це 2 квітня офіційно заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його інформацією, одна ворожа ракета впала на відкриту місцевість: пожежу, що виникла, намагаються загасити підрозділи ДСНС.

Друга ракета окупантів влучила у місцеву залізницю, внаслідок чого стався вибух вагонів, серйозних пошкоджень зазнали колії.

– 2 квітня, 15.55 Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена, – йдеться у повідомленні.

Обстріли Павлограда підтвердив і міський голова Анатолій Вершина. Він підтвердив факт пошкодження залізничної транспортної інфраструктури у Павлограді.

Крім цього, він запевнив, що влада міста посприяє тим мешканцям, чиї вікна було вибито внаслідок ударної хвилі після вибухів.

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