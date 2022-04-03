Президент Владимир Зеленский раскритиковал инициативу отдельных парламентариев поменять словами Государственного гимна Украины.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении 2 апреля.

– Хочу сказать несколько слов тем депутатам Верховной Рады Украины, которые совершенно не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что даже придумали менять национальный гимн. У меня вопрос к этим лицам: а что вы в своей жизни сделали такого, что у вас появилось моральное право изменять слова гимна? Вы что выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-нибудь в боях за Украину? Или сейчас время пришло такое, что можно гимн менять, когда тебе захочется? Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками, – сказал президент Украины.

Президент Зеленский считает, что авторам этого и подобных законопроектов следует взять оружие в руки и отправиться на поле боя.

– Только там что-нибудь поймете. И если случайно за что-нибудь подобное проголосуют, то моей подписи под таким законопроектом не будет. Не тратьте время, – сказал президент.

Ранее, 30 марта, два народных депутата от Слуги народа Иван Юнаков и Георгий Мазураш зарегистрировали законопроект, в котором предлагается изменить слова первых строк гимна Украины.

Парламентарии аргументировали свою инициативу тем, что из-за войны возникла необходимость наполнить Государственный гимн “новым содержанием и характером”.

— Принятие проекта Закона и изложение Государственного гимна Украины в новой редакции ознаменует новый исторический этап развития Украинского государства, его народа и нации, закрепит победу в борьбе за существование и защиту независимости, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вот так выглядит текст, предложенный народными избранниками:

Перед этим, 14 марта, внефракционная депутат Людмила Буймистер зарегистрировала еще один проект закона, в котором предлагается переписать слова гимна. По ее предложению, изменения должны быть внесены в первые две строки: “Победит Украина! И слава, и воля, потому что нам, братия молодежи, улыбнулась судьба”.