Очільник угорського уряду Віктор Орбан чи не єдиний у Європі, хто відверто підтримує російського президента Володимира Путіна.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 квітня.

– Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не вповні розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й в усій Європі. До прем’єр-міністра Угорщини. Який чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна, – сказав президент Зеленський.

Глава української Держави наголосив, що Київ не просив “чогось особливого” від Будапешту.

– Ми не отримали навіть того, що роблять усі інші! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну! Чому так?, – запитав президент України.

Володимир Зеленський додав, що уся Європа хоче миру і не хоче, щоб поле бою було перенесене з Маріуполя в Будапешт або з Харкова у Краків, або з Чернігова у Вільнюс.

– Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?, – продовжив ставити запитання президент України.

Володимир Зеленський зауважив, що український народ підтримує угорський народ, а угорський народ відповідає взаємністю.

– Ми однаково цінуємо мир, однаково цінуємо свободу. Так буде завжди. Ми завжди будемо жити в добросусідстві. І я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас іще більше об’єднують, – сказав президент Зеленський.

Президент України наголосив, що політики йдуть, а правда залишається.

– Якщо це війна, то я називаю її війною, а не “спеціальною операцією”. Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо, він загубив її десь у контактах з Москвою, – заявив Зеленський.

Під час відеозвернення президент також піддав критиці народних депутатів, які внесли проєкти закону, де пропонується змінити слова Державного гімну України.