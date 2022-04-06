Щонайменше 24 із 82 військових 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Військово-морського флоту Росії, які тримали в окупації Бучу, Ірпінь та Гостомель, воювали в Сирії.

Це з’ясували журналісти-розслідувачі після опрацювання даних української розвідки.

Таким чином на боці злочинного режиму Башара Асада фактично воював кожен третій морський піхотинець Тихоокеанського флоту РФ.

Решта окупантів не могли брати участь у сирійській війні через свій вік, тому що в 2015 році, коли РФ ухвалила рішення про військове втручання, вони ще навчалися в школі чи училищах.

А вже прибувши в 2022 році для участі у бойових діях до України, військові почали вихвалятися в соцмережах, що відрізають вуха українцям та погрожують вбивствами та знущаннями.

Про воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах країни світ довідався 3 квітня, на 39-ту добу повномасштабної війни в Україні, коли туди після звільнення від окупантів зайшли військові та журналісти.

На моторошні фото відреагувала світова спільнота та чимало західних ЗМІ.

До слова, провідний аналітик Інституту вивчення війни Мейсон Кларк вважає, що російські війська атакують Маріуполь, де місцеві жителі тижнями перебувають під бомбардуваннями, за сирійським сценарієм.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Слідство Інфо

Фото: Генштаб ЗСУ