Американский дизель и европейский бензин: откуда Украина будет брать топливо

Рашисты ежедневно обстреливают наши нефтебазы, уничтожили и единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Поставлять горючее сложно еще и из-за заблокированных морских портов. Так оккупанты пытаются не только оставить без горючего нашу военную технику, но и сорвать посевную и повлечь за собой гуманитарную катастрофу.

Это Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Так он выглядел до полномасштабного вторжения рашистов. В прошлом году обеспечивал стране более трети горючего. Но несколько дней назад оккупанты уничтожили его.

Рашисты бьют и по нашим нефтебазам. Вчера ночью дотла сгорела нефтебаза на Днепропетровщине, в нее попала российская ракета.

– Почти каждый день пытаются попасть в инфраструктуру, которая перерабатывает и хранит нефтепродукты, где-то удается, где-то не удается, – говорит Герман Галущенко министр энергетики Украины.

До полномасштабной войны две трети горючего на наших заправках были из России и Беларуси. Теперь почти все завозят из Европы. Железной дорогой и бензовозами. Ведь наши порты заблокировали оккупанты.

Дефицит в первые дни был и в самой Европе, они были в растерянности. Но первый шок прошел, пустых стелл и километровых очередей на заправки – уже нет.

— Мы теперь завозим в основном из Литвы, доставка дорого стоит, потому что нужно платить за все автобаны, проезды, — говорит Михаил Попович, совладелец ООО Елерон.

Подорожало и горючее в Европе. Около четверти нефти в Евросоюз поступает из России. Но из-за агрессии рашистов европейские компании бойкотируют их кровавую нефть. Танкеры оккупантов не пускают в порты и даже не позволяют дозаправиться. Пока российской нефти ищут замену, США решили продавать свою из резервов, чтобы стабилизировать цены.

— Они высвобождают свои резервы для того, чтобы прекратить спекуляции на рынке, для того, чтобы остановить существующую панику, — говорит Лана Зеркаль советница министра энергетики Украины.

Вскоре на наших заправках появится и американский дизель. В первый раз в истории.

– Эти объемы, которые будут поступать из США, они полностью покрывают потребности как посевной, так и потребителей, – добавляет Лана Зеркаль.

Горючее для посевной обещал поставлять Украине Азербайджан. Правда, пока завезти его сложно.

– У Азербайджана есть ресурсы на море. Надо найти порт, где перевалить это горючее. Надо найти подвижной состав, чтобы довезти до границы. Надо найти переход, который горючее перельет из одних вагонов в другие. Потому что у нас разные пути с Евросоюзом, – говорит Сергей Куюн директор консалтинговой группы А-95.

Из-за усложненной логистики и без того дорогое горючее доезжает в Украину чуть ли не золотым. Правительство уже отменило акциз и снизило НДС с 20% до 7%. Благодаря этому бензин подешевел на 10 гривен, а дизель на 8.

Цены на АЗС правительство взяло под контроль. Правда, поэтому компании, особенно небольшие, которым закупки обходятся дороже, уже работают в убыток.

Некоторые специалисты говорят, чтобы избежать дефицита горючего, следует отменить государственное регулирование цен. Хотя бы на период посевной. Чтобы выгодно импортировать, было всем. Ведь каждый бензовоз сейчас – на вес золота. Однако государство пока на это не идет – вероятно, боится ценового шока.