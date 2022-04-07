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Факты / Украина

Стирают с лица земли: захватчики с вечера не прекращают обстрел Золотого и Горского

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріли в Луганській області

Российские военные не прекращают обстреливать Золотое и Горское Луганской области с вечера 6 апреля.

– Обстрел длился всю ночь и продолжается до сих пор. Постепенно уничтожая Золотое и Горное, враг стирает с лица земли Горскую общину, – отмечает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Из-за непрерывных обстрелов значительные разрушения получили жилищный фонд и инфраструктура.

В настоящее время в населенных пунктах работают спасательные бригады.

Кварталами расстреляны также жилые дома в Рубежном и Северодонецке. Не меньше разрушений и в Попасной.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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