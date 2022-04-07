Російські військові не припиняють обстрілювати Золоте та Гірське Луганської області із вечора 6 квітня.

– Обстріл тривав усю ніч й продовжується дотепер. Поступово знищуючи Золоте та Гірське, ворог стирає з землі гірську громаду, – зазначає очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Через безперервні обстріли значних руйнувань зазнав житловий фонд та інфраструктура.

Нині в населених пунктах працюють рятувальні бригади.

Кварталами розстріляні також житлові будинки в Рубіжному та Сєвєродонецьку. Не менше руйнувань і в Попасній.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 43-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай