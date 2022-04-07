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Факти / Україна

Стирають з лиця землі: загарбники з вечора не припиняють обстріл Золотого та Гірського

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріли в Луганській області

Російські військові не припиняють обстрілювати Золоте та Гірське Луганської області із вечора 6 квітня.

–  Обстріл тривав усю ніч й продовжується дотепер. Поступово знищуючи Золоте та Гірське, ворог стирає з землі гірську громаду, – зазначає очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Через безперервні обстріли значних руйнувань зазнав житловий фонд та інфраструктура.

Нині в населених пунктах працюють рятувальні бригади.

Кварталами розстріляні також житлові будинки в Рубіжному та Сєвєродонецьку. Не менше руйнувань і в Попасній.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 43-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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