Территория Сумской области уже свободна от российских захватчиков. Звуки взрывов в последние дни — это работа спасателей и взрывотехников, которые обезвреживают российские боеприпасы.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, территория области не является безопасной.

— Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочины и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок оккупантов, — отметил глава ОВА.

Живицкий добавил, что последними оккупанты ушли из Конотопского района. Сейчас там подсчитываются убытки и чинится разрушенное. Владельцы приводят в порядок асфальтный завод, разграбленный и разбитый врагом.

Источник: Дмитрий Живицкий