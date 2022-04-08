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Факты / Украина

Сумщина свободна от оккупантов, но есть много заминированных участков — глава ОВА

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
зсу, охтирка

Территория Сумской области уже свободна от российских захватчиков. Звуки взрывов в последние дни — это работа спасателей и взрывотехников, которые обезвреживают российские боеприпасы.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, территория области не является безопасной.

— Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочины и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок оккупантов, — отметил глава ОВА.

Живицкий добавил, что последними оккупанты ушли из Конотопского района. Сейчас там подсчитываются убытки и чинится разрушенное. Владельцы приводят в порядок асфальтный завод, разграбленный и разбитый врагом.

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Источник: Дмитрий Живицкий 

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