Територія Сумської області вже вільна від російських загарбників. Звуки вибухів останніми днями — це робота рятувальників і вибухотехніків, які знешкоджують російські боєприпаси.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, територія області не є безпечною.

– Дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Не з’їжджайте на узбіччя та не користуйтеся лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок окупантів, – зазначив голова ОВА.

Живицький додав, що останніми окупанти пішли з Конотопського району. Наразі там підраховуються збитки й лагодиться зруйноване. Власники упорядковують асфальтний завод, розграбований і розбитий ворогом.

Джерело: Дмитро Живицький