Если мир сейчас решительно не отреагирует на полномасштабную агрессию Кремля по отношению к Украине, она будет повторяться снова.

Об этом заявил в комментарии британскому агентству ВВС глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

Он отметил, что война в Украине разрушает устоявшиеся системы как политической, так и военной безопасности в мире.

– Это захватническая война в сердце Европы, полностью разрушающая существующие системы политической и военной безопасности. Если мир проглотит агрессию Путина и не предложит радикального решения, она будет повторяться снова и снова, – подчеркнул Буданов.

Глава украинской разведки также выразил мнение, что попытки НАТО избежать конфронтации с путинской Россией несут большие риски, чем возможная эскалация между Альянсом и РФ.

– Риск воздерживаться от конфронтации с путинской Россией, а также задержка с предоставлением Украине мощного вооружения намного хуже для НАТО, чем риск эскалации, — заявил Буданов.

BBC напоминает, что российские войска потерпели серьезное поражение под Киевом, после чего отступили. Сейчас же акцент боевых действий сместился на Восток и Юг Украины.

Агентство также отмечает, что война в Украине приблизила крупные государства, имеющие ядерный арсенал, к потенциальной конфронтации больше, чем когда-либо со времен Холодной войны.

Источник: ВВС, ГУР Минобороны Украины

Фото: ГУР Минобороны Украины