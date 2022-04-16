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Факты / Мир

РФ может применить ядерное оружие и мир должен быть готов к этому – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
РФ может применить ядерное оружие и мир должен быть готов к этому – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидерам стран мира нужно быть готовыми к применению Россией оружия массового поражения, а именно – тактического ядерного оружия.

– Не только я, но все страны должны беспокоиться (по этому поводу, – Ред.). Это может быть не объективная информация, но это может быть правдой. Потому что когда они начали говорить, что у нас где-то химическое оружие… Следует ожидать, что они это сделают – они могут это сделать. Для них жизнь украинцев – ничто. Мы считаем, что не нужно бояться, но нужно быть готовыми. Это вопрос не только для Украины, а для всего мира, – сказал Зеленский в интервью CNN.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс предостерег от несерьезного отношения к ядерным угрозам со стороны Кремля.

Он заявил это после того, как заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил разместить ядерное оружие на границах стран Балтии и Финляндии из-за того, что Швеция и Финляндия хотят присоединиться к НАТО.

До этого Зеленский заявлял, что считает, что РФ блефует, угрожая ядерным оружием миру. Но позднее изменил свое мнение и сказал, что Кремль применит ядерное оружие, когда почувствует свою безнаказанность и увидит слабость со стороны Запада.

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