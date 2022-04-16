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Факти / Світ

РФ може застосувати ядерну зброю і світ має бути готовим до цього – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
РФ може застосувати ядерну зброю і світ має бути готовим до цього – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідерам країн світу потрібно бути готовими до застосування Росією зброї масового ураження, а саме – тактичної ядерної зброї.

– Не тільки я, але всі країни повинні турбуватися (з цього приводу, – Ред.). Це може бути не об’єктивна інформація, але може бути правдою. Тому що коли вони почали говорити, що в нас десь хімічна зброя… Слід очікувати, що вони це зроблять, вони можуть це зробити. Для них життя українців – ніщо. Ми вважаємо, що не треба боятися, але треба бути готовими. Це питання не тільки для України, а й для всього світу, – сказав Зеленський в інтерв’ю CNN.

Раніше директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс застеріг від несерйозного ставлення до ядерних загроз Кремля.

Він заявив це після того, як заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував розмістити ядерну зброю на кордонах країн Балтії та Фінляндії через те, що Швеція та Фінляндія хочуть приєднатися до НАТО.

До цього Зеленський заявляв, що вважає, що РФ блефує, загрожуючи ядерною зброєю світові. Але пізніше змінив свою думку і сказав, що Кремль застосує ядерну зброю, коли відчує свою безкарність та побачить слабкість із боку Заходу.

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