Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Кировоградщине, Житомирщине, Черкасчине, Черниговщине и Сумщине.

В то же время в Киевской области были слышны взрывы в Васильковской общине. По предварительной информации, сработала противовоздушная оборона.

В Харькове продолжаются обстрелы жилых кварталов, ночью было несколько пожаров. В области за сутки оккупанты обстреляли Золочев, Дергачи, есть пострадавшие. Идут бои в Изюмском направлении.

В Луганской области за минувшие сутки зафиксировали 24 обстрела. Два человека погибли, еще два — получили ранения. Централизовано эвакуировано 225 человек.

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В Донецкой области боевые действия по всей линии фронта. За сутки обстрелам подвергались Мариуполь, Большая Новоселка, Заречное, Угледар, Краматорск и населенные пункты Краматорского района, Бахмут. За сутки — трое погибших и семеро раненых. В результате обстрелов загорелся дом в Красногоровке, на месте работает ГСЧС.

В Мариуполе ситуация без изменений: наши военные противостоят врагу, несмотря на продолжающуюся с 1 марта блокаду.

В Херсонской области были слышны взрывы и обстрелы. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. В области во многих населенных пунктах гуманитарный кризис, оккупанты занимаются мародерством.

Источник: Данные областных военных администраций