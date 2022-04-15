Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.

Водночас у Київській області було чутно вибухи у Васильківській громаді. За попередньою інформацією, спрацювала протиповітряна оборона.

У Харкові тривають обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж. В області за добу окупанти обстріляли Золочів, Дергачі, є постраждалі. Ідуть бої в Ізюмському напрямку.

У Луганській області за минулу добу зафіксували 24 обстріли. Двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранень. Централізовано евакуйовано 225 людей.

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У Донецькій області бойові дії по усій лінії фронту. За добу обстрілів зазнали Маріуполь, Велика Новосілка, Зарічне, Вугледар, Краматорськ та населені пункти Краматорського району, Бахмут. За добу – троє загиблих і семеро поранених. Внаслідок обстрілів загорівся будинок у Красногорівці, на місці працює ДСНС.

У Маріуполі ситуація без змін: наші військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.

На Херсонщині було чутно вибухи та обстріли. Інформації щодо руйнувань та постраждалих наразі немає. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, окупанти займаються мародерством.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій