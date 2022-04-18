Испания вновь откроет свое посольство в Киеве “в ближайшие дни” – CNN

Испания “в ближайшие дни” вновь откроет свое посольство в Киеве. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил испанский премьер-министр Педро Санчес.

По данным CNN, Испания станет последней страной, которая вернет своих дипломатов в украинскую столицу.

Открытие испанского посольства станет “новым признаком приверженности правительства и общества Испании украинскому народу”, сказал Санчес.

Напомним, Испания эвакуировала свое посольство в Киеве 27 февраля, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Посольство передало все свои функции отделению в соседней Варшаве.

На прошлой неделе Франция объявила, что ее посольство в Украине “очень скоро” вернется в Киев изо Львова, а Италия заявила в субботу, что намерена открыть свое посольство в Киеве после Пасхи.

Европейский Союз также возобновляет свое дипломатическое присутствие в Киеве — после того как временно переместил его в Польшу после вторжения России в Украину.

Словения снова открыла свое посольство в Киеве с 28 марта.