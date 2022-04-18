Іспанія знову відкриє своє посольство у Києві “найближчими днями” – CNN

Іспанія “найближчими днями” знову відкриє своє посольство у Києві. Про це у понеділок, 18 квітня, повідомив іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес.

За даними CNN, Іспанія стане останньою країною, яка поверне своїх дипломатів до української столиці.

Відкриття іспанського посольства стане “новою ознакою прихильності уряду та суспільства Іспанії до українського народу”, сказав Санчес.

Нагадаємо, Іспанія евакуювала своє посольство у Києві 27 лютого, незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Посольство передало всі свої функції відділу у сусідній Варшаві.

Минулого тижня Франція оголосила, що її посольство в Україні “дуже скоро” повернеться до Києва зі Львова, а Італія заявила у суботу, що має намір відкрити своє посольство у Києві після Великодня.

Європейський Союз також відновлює свою дипломатичну присутність у Києві після того, як тимчасово перемістив його до Польщі після вторгнення Росії до України.

Словенія знову відкрила своє посольство у Києві з 28 березня.